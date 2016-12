Peugeot 208 gioca la carta del Gpl

09:30 - La gamma della Peugeot 208 continua a rivelarsi una delle più versatili nell’attuale panorama automobilistico europeo. E anche una miniera inesauribile di sperimentazioni: c’è la GTI con motore turbo benzina da 200 CV, la fascinosa XY destinata al pubblico più femminile, è stata anche allestita una variante ibrida elettrica. Adesso la novità è il gpl, una versione a doppia alimentazione benzina/gas che arriva a listino in Italia e disponibile sia a tre che a cinque porte.

La nuova Peugeot 208 Gpl monta il motore 1.4 VTi, che sviluppa 95 CV quando va a benzina e 93 CV quando viaggia col gas di petrolio liquefatto. Il doppio serbatoio – 50 litri per la benzina e 33,6 per il gas – consentono un’autonomia di marcia notevole e annullano qualsiasi preoccupazione sull’eventualità di non trovare distributori di gpl, essendone l’Italia piena in qualsiasi regione. L’impianto per il gas è firmato Landi, azienda italiana leader nel mondo in questo settore, e l’omologazione in fase 2 avviene direttamente in fabbrica. Il cambio è manuale a 5 marce. La best-seller Peugeot rafforza così la sua indole risparmiatrice: già ci sono a listino efficienti motorizzazioni a benzina, 3 soli cilindri di 1.0 e 1.2, e le diesel e-HDi con Start/Stop. Adesso quest’indole si rafforza con la versione a gpl, proposta in tre allestimenti e a prezzi che vanno da 14.200 a 17.800 Euro.