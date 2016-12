Peugeot 2008, viaggio nelle Marche

09:00 - Peugeot ama i borghi dell’Italia centrale. E come non si potrebbe, aggiungiamo noi. Dopo il monovolume 5008 in gita a Todi, ecco il crossover di piccola taglia – Peugeot 2008 – visitare i monasteri delle Marche. Un veicolo versatile al punto giusto per affrontare gli Appennini e salire agile fino ai 700 metri del monastero di Fonte Avellana, al confine con l’Umbria e alle pendici del monte Catria.

Peugeot 2008 è un piccolo Suv con assetto alto da terra (25 mm più della 208), che allarga gli orizzonti di guida nel segmento B. Pur disponendo della semplice trazione anteriore, il veicolo ha il Grip Control che favorisce la marcia sui percorsi ripidi e con aderenze inferiori alla norma. L’ESP è di serie su tutte le versioni. Anche dal punto di vista estetico il look esprime la robustezza tipica dei Suv e lo mostra in quei dettagli tipici come i parafanghi, i passaruota, il cofano anteriore e le fiancate. Imponente si presenta il portellone, che ha una soglia di carico bassa e comoda. Utili anche le barre sul tetto, che aumentano la funzionalità d’utilizzo del veicolo. La gamma motori di Peugeot 2008 è molto ampia, le potenze vanno da 68 fino ai 130 CV, mentre gli allestimenti sono tre. I prezzi di listino di Peugeot 2008 partono da circa 15.000 euro.