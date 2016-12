Panda e Punto, scommessa sui giovani

08:00 - Arrivano in questi giorni nelle concessionarie Fiat le nuove versioni Young di Panda e Punto. Entrambe proposte, fino al 30 aprile prossimo, a prezzi promozionali che partono da 9.950 euro e con finanziamento Sava a tasso zero e anticipo zero. I due modelli presentano finiture esterne esclusive e contenuti interni di rilievo, soprattutto per il target giovanile cui si rivolgono. Valga su tutto il sistema audio “My Stream Radio Clarion”, che permette al cliente di essere sempre connesso alla musica preferita e agli smartphone.

Panda Young e Punto Young mostrano sulla carrozzeria dettagli di colore fluo, ripresi anche per alcune finiture interne. Disponibile in 5 tinte di carrozzeria, la nuova Fiat Panda Young mostra dettagli specifici come gli sticker laterali, le calotte dei retrovisori in colore grigio opaco e i copricerchi grigio opaco con coprimozzo giallo. All’interno spiccano le cuciture a contrasto gialle con il logo Young, e volendo è anche possibile personalizzare l’auto con il pacchetto “ColorYOU”, che include tetto e calotte degli specchietti verniciati di nero, cristalli posteriori e lunotto privacy.

Disponibile a 3 o 5 porte, Fiat Punto Young si distingue per le calotte dei retrovisori esterni grigio opaco, il montante nero lucido e i proiettori bruniti. Le finiture interne sono simili a quelle della Panda Young, tranne il tessuto jeans con cuciture gialle dei sedili. Anche qui c’è un ricco pacchetto Young Style che comprende cerchi in lega da 15 pollici diamantati con pneumatici 185/65, cristalli oscurati e fendinebbia. L’intrattenimento a bordo del sistema My Stream Radio Clarion include l’interfaccia wireless bluetooth e supporta i comandi vocali e il download della rubrica telefonica. Panda Young e Punto Young dispongono entrambe di climatizzatore e controllo di stabilità ESC con Hill Holder.