Opel Corsa, tutta un’altra storia

09:00 - È una delle novità più attese del 2014: la nuova Opel Corsa. Radicalmente cambiata, alla quinta generazione e forte di 12 milioni di unità vendute in 32 anni, la best-seller tedesca si presenta con un telaio nuovo e più basso, una nuova geometria delle sospensioni, lo sterzo con la funzione “City” per agevolare la guida in città, le luci diurne a LED di serie. Formidabili per il segmento B sono poi i contenuti legati alla sicurezza.

Nuovo è anche uno dei motori in gamma – il 3 cilindri turbo benzina Ecotec – e la trasmissione robotizzata Easytronic. Un motore che in appena un litro di cilindrata nasconde la potenza di 90 o 115 CV (due livelli), e l’efficienza data dall’iniezione diretta e dal sistema Start&Stop di serie. Ad ogni modo è l’intera gamma motori della nuova Opel Corsa a rispettare lo standard Euro 6. Oltre al 3 cilindri 1.0 Ecotec, restano a benzina le due cilindrate 1.2 e 1.4, mentre a gasolio il classico 1.3 CDTI è stato rimodulato, sviluppa potenze di 75 e 95 CV e le emissioni di CO2 scendono anche sotto i 90 g/km.

Opel Corsa V generazione viene riproposta sia nella giovanile versione 3 porte che con la più familiare carrozzeria 5 porte di 4 metri di lunghezza. È sempre stata una delle auto più spaziose della categoria, ma adesso mette in mostra un abitacolo tutto nuovo, con la plancia ridisegnata, i sedili super confortevoli e il sistema infotainment IntelliLink con touch screen da 7 pollici. La dotazione di sicurezza è la migliore oggi proposta nel segmento B: c’è la telecamera anteriore Opel Eye che legge i segnali stradali in lontananza e li proietta sul monitor di bordo, il sistema di parcheggio automatico, i sensori che avvertono del superamento involontario di corsia o di un veicolo che proviene dall’angolo cieco, e il Forward Collision Alert che avvisa il guidatore del rischio di incidente proiettando sul parabrezza un alert color rosso.