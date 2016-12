Opel Adam Rocks, il crossover cabrio

09:00 - Una novità estetica e una tecnica arricchiscono la gamma di Opel Adam. La prima riguarda la presentazione al Salone di Ginevra (tra due settimane) della Adam Rocks, un’originalissima versione decappottabile con carrozzeria un po’ crossover. La novità tecnica riguarda l’introduzione nella gamma motori del nuovo 3 cilindri turbo benzina di un litro di cilindrata, uno dei motori più brillanti ed efficienti oggi sul mercato.

Adam Rocks è l’idea più innovativa che Opel ha finora realizzato per la sua city car. È un crossover urbano, che gioca molto sullo stile, ma è anche la cabrio più piccola coi suoi 3,7 metri di lunghezza. Il look la caratterizza per i dettagli da fuoristrada, con un assetto più alto da terra di 15 mm rispetto alla Adam normale, cerchi da 17 pollici di serie e da 18 opzionali, ammortizzatori e molle specifici. Ma il tratto distintivo maggiore sta nella capote in tela ad azionamento elettrico. La nuova Opel Adam Rocks andrà in produzione a partire dal prossimo mese di agosto e avrà tra le motorizzazioni anche il nuovo 3 cilindri turbo da 115 CV con cambio a 6 marce.

Il nuovo motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 rafforza la gamma Ecotec in casa Opel. Si tratta del motore più brillante della sua categoria e al tempo stesso del più efficiente e viene declinato in due livelli di potenza: da 90 e da 115 CV. Nel primo caso i consumi medi nel percorso misto si attestano ad appena 4,3 litri di benzina per 100 km, con emissioni di CO2 limitate a 99 g/km. Sia il 90 che il 115 CV dispongono di una coppia massima di 166 Nm, elevata fin dai bassi regimi – 1.800 giri al minuto – vale a dire il 30% in più rispetto alla coppia prodotta dal motore aspirato 1.6 allo stesso regime. Nuovo è poi il cambio manuale a 6 marce, alleggerito del 30% e abbinato allo Start/Stop.