Oltre 700 CV per Charger SRT Hellcat

Roba da cambiare idea sulle berline. Ordinarie, mansuete, con 4 portiere funzionali e i tre volumi di carrozzeria così poco aerodinamici. Ma adesso dagli Usa arriva un portento di berlina e a costruirla è… Fiat. Anzi la nuova FCA – Fiat Chrysler Automobile – che col marchio Dodge ha presentato la Charger SRT Hellcat, la berlina 4 porte più potente e veloce del mondo, capace di sfoderare più di 700 CV e di raggiungere la velocità massima di 328 km/h.

Un “felino infernale” questa Charger SRT Hellcat, che sotto il cofano anteriore accoglie un motore 8 cilindri a V di 6,2 litri di cilindrata con sovralimentazione turbo. Un motore della gamma Hemi, che dimezza l’uso dei cilindri (da 8 a 4) laddove le condizioni di marcia non richiedono l’esplosione di tanta potenza – 707 CV – e così risparmiare anche un po’ di benzina. Formidabile la coppia massima, 881 Nm a regimi medi, e grazie al cambio automatico a 8 rapporti di ultima generazione le cambiate avvengono in tempi rapidissimi: 160 millisecondi. La super berlina Dodge ha un bel po’ di cose italiane: i dischi freno Brembo da 390 mm di diametro, le gomme Pirelli P Zero sui cerchi da 20 pollici.

C’è una particolarità della Dodge Charger SRT Hellcat: le due chiavi per il proprietario. Chiavi diverse, perché quella rossa permette di sfruttare al massimo il motore V8, mentre la chiave nera limita il funzionamento a soli 4.000 giri e blocca tutti settaggi dinamici sulla posizione “normal”. Una misura di sicurezza, da adottare magari per le prime esperienze al volante di un figlio, ma utile anche quando si consegna la vettura nelle mani di un estraneo (alberghi, lavaggi, garage, ecc.).