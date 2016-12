NX, nuovo modello in casa Lexus

08:00 - Si chiama NX ed è il nuovo Suv medio che Lexus lancerà sul mercato europeo a partire dall’autunno. Un veicolo importante, perché segna l’ingresso del brand di lusso del gruppo Toyota nel segmento dei crossover compatti di taglia media, anche se questo modello ha dotazioni di pregio e qualità tecniche proprie di un Suv premium. Due le dotazioni plus di Lexus NX: l’immancabile variante ibrida elettrica e la versione F Sport che connota l’alto di gamma sportivo della produzione Lexus.

Crossover dal design dinamico, Lexus NX cattura per il suo indiscusso appeal estetico. È lungo 4,63 metri, ma ha un assetto non molto alto da terra e sarà disponibile sia con la trazione anteriore che integrale. Il look mette in mostra le luci diurne a LED, i cerchi da 17 pollici (o da 18” a richiesta), ma soprattutto un sofisticato sistema di apertura delle portiere, con illuminazione integrata per favorire l’operazione nelle ore notturne. Le versioni F Sport si caratterizzano per il design più muscolare, la griglia frontale più incisiva e inserti interni esclusivi. Nella dotazione standard spiccano l’Head-Up Display, il monitor che visualizza gli angoli ciechi e tutta la più sofisticata sensoristica di sicurezza. Per dialogare in remoto con la vettura, c’è a bordo l’interfaccia con touchpad che permette di attivare varie funzioni pur stando lontani dalla vettura.

Tre le motorizzazioni disponibili, ma la NX 200 con motore 2.0 benzina aspirato non la vedremo in Italia. Arriverà invece la NX 200t, motore sempre due litri ma turbo e ben 238 CV di potenza, cui è abbinata una trasmissione automatica di nuova generazione a 6 rapporti. Ci sarà poi la versione ibrida elettrica NX 300h, con un possente 2.5 benzina che sviluppa circa 200 CV di potenza. La nota caratteristica è che il sistema ibrido è abbinabile sia alla trazione anteriore – e in questo caso il motore elettrico è uno – sia alla trazione integrale e allora i motori elettrici sono due.