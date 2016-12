Nuove Volvo XC60 e XC70 Drive-E

08:30 - I progetti Volvo sono di lungo respiro. Guardano avanti, perché l’innovazione non produce risultati immediati, ma nel lungo periodo avvantaggia chi si muove prima. I motori Driv-E nascono con quest’ambizione e la nuova strategia Volvo si chiama “Vision 2020”, perché fissa all’anno 2020 l’obiettivo di avere una gamma motori interamente ecologica, fatta di ibridi diesel/elettrici e ibridi plug-in, e capaci di sviluppare potenze fino a 400 CV.

Ma già il 2014 si annuncia come un anno importante per la Casa svedese, perché dopo i modelli S60 e V60 Driv-E lanciati lo scorso autunno, è ora la volta dei grandi Suv XC60 e XC70 presentarsi – anche sul mercato italiano – con queste nuove motorizzazioni ultra efficienti. Grazie alla loro carica d’innovazione, i motori Driv-E sanno offrire il massimo della dinamicità e i consumi e le emissioni nocive più basse al mondo. Quale innovazione? L’ottimizzazione del passaggio d’aria all’interno del propulsore, per un ricircolo migliore e una superiore efficienza della turbocompressione. Una soluzione adattabile sui motori sia benzina che diesel a 4, 6 e 8 cilindri e pure ai 5 cilindri (una delle tipicità di Volvo), per livelli di potenza che vanno dai 120 ai 300 CV.

I motori Driv-E benzina accoppiano il turbocompressore ad un compressore meccanico, mentre i motori Driv-E a gasolio hanno il doppio turbocompressore. Sono motori più leggeri (anche 50 kg in meno i 6 cilindri rispetto ai precedenti) e hanno attriti ridotti e valvole intelligenti per massimizzare l’efficienza. Sono abbinabili a trasmissioni automatiche a 8 rapporti e gestibili anche con paddles al volante. E soprattutto sono motori già predisposti per l’abbinamento a unità elettriche, prestandosi così naturalmente a future versioni ibride.

I primi motori Driv-E sul mercato italiano sono il 2.0 D4 diesel da 181 CV con start/stop, il 5 cilindri turbo benzina T5 da 245 CV e il T6 turbo benzina da 306 CV di potenza. Arrivano a listino proprio in questi giorni. Prezzi: Volvo XC60 D4 181 CV costa a partire da 39.900 euro, la trazione 4x4 e il cambio Geartronic a 8 rapporti costano ciascuno 2.300 euro in più. Stesse opzioni per la XC70 D4, i cui prezzi partono da 44.400 euro.