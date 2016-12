Nuova Volkswagen Polo, prime immagini

08:30 - Un successo che si misura a milioni. Sono infatti 14 milioni le Volkswagen Polo vendute nel mondo, considerando tutte le generazioni, e adesso quel volume crescerà perché la “piccola” (per modo di dire) utilitaria tedesca ha ambizioni da grande. Per contenuti tecnici, dotazioni di sicurezza e dimensioni, la nuova Volkswagen Polo è per molti versi una Golf in miniatura, molto al di sopra del segmento B di appartenenza.

Volkswagen la lancerà sulle strade d’Europa la prossima primavera, con una rinnovata veste estetica che vi mostriamo in queste prime immagini statiche. Avrà le luci diurne a LED e la spia che monitora il grado di stanchezza del guidatore, due moderne soluzioni per migliorare la sicurezza attiva dell’auto. Tra le dotazioni c’è anche un nuovo servosterzo elettromeccanico che migliora l’agilità e il comfort di guida della Polo, e a richiesta persino il nuovo assetto Sport Select, che permette di scegliere tra due diverse tarature degli ammortizzatori semplicemente premendo un pulsante. Molto sofisticata la dotazione hi-tech, mutuata in gran parte dalla Golf: è possibile scaricare App per smartphone sul display di bordo, c’è il vivavoce Bluetooth ed è possibile usare il navigatore come un tablet, con due dita.

Evoluta la gamma motori della nuova Polo, interamente Euro 6 e con consumi del 20% inferiori all’attuale modello. Il record assoluto spetta alla inedita versione diesel Polo TDI BlueMotion, che vanta un consumo nel ciclo combinato di 3,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 82 g/km. Efficienza che sarà doppiata anche dalla versione a benzina BlueMotion, grazie a un turbo a iniezione diretta che consuma 4,1 litri sui 100 km nel misto e abbatte a 94 g/km le emissioni di CO2. Nuova Volkswagen Polo arriverà a listino nei tre allestimenti Trendline, Comfortline e Highline, più le varianti GTI, BlueGT e CrossPolo.