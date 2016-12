Nuova Twingo e una Clio da 200 CV

07:30 - È la Twingo la protagonista Renault al Salone di Ginevra, un modo per guardare avanti pensando al futuro. Sì perché la city car francese proviene da 20 anni di successi, ma la terza generazione del modello incarna la nuova collaborazione tra Renault e Daimler, che coinvolgerà nel segmento delle piccole anche le future Smart. Con la nuova Twingo è poi presente a Ginevra la Clio R.S. 200 Monaco GP, la versione più sportiva della Clio.

Nuova Renault Twingo arriverà presto sulle strade europee con l’ambizione di essere l’auto più agile sul mercato. Ha infatti un diametro di sterzata di soli 8,65 metri (raggio di 4,325 m), come dire un buon metro inferiore a quello delle concorrenti di segmento A. Merito di una soluzione inedita, e originale per la categoria, l’architettura con motore posteriore e l’abbandono della canonica trazione anteriore. Attenzione, il motore non occupa il vano posteriore, anzi il bagagliaio è ampio e accoglie ingombri lunghi anche 2,2 metri. Allungata fino ai 3,6 metri e con un passo di quasi 2,5 metri, la terza generazione di Twingo è la più spaziosa e abitabile di sempre.

Il look subisce una rivoluzione radicale. La piccola francesina (ma sarà prodotta in Slovenia) è proposta unicamente con carrozzeria 5 porte, ma le maniglie delle portiere posteriori nascoste nei montanti danno l’idea di una “grossa” 3 porte. Gli interni di Twingo spiccano per la vivacità dei colori, che trasmettono buon umore, come il bel rosso della plancia, ma anche l’azzurrino è molto elegante. Nuova Twingo è l’unica city car a presentare una duplice proposta multimediale, con la radio R & G0 che si collega al proprio smartphone e l’evoluto sistema R-Link. Per le motorizzazioni viene confermata l’architettura del 3 cilindri, proposto sia in versione aspirato da 70 CV che turbo da 90 CV.

A Ginevra fa la sua prima apparizione anche la super Clio, ovvero la versione Renault Sport 200 EDC Monaco GP. Una serie limitata, elegante e sportiva, con ricchi equipaggiamenti e allestimenti interni. Clio R.S. 200 EDC Monaco GP monta il propulsore 1.6 Turbo da 200 CV, abbinato alla trasmissione a doppia frizione EDC a 6 rapporti. Debutto anche per un nuovo motore diesel della gamma Energy, il dCi 160 Twin Turbo che in soli 1.598 cc di cilindrata scarica 160 CV di potenza. Sarà montato sulle auto di fascia media e alta della gamma Renault e Nissan.