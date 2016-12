Nuova Subaru WRX STi, spirito indomito

08:00 - È arrivata sul mercato italiano la nuova Subaru WRX STi, per gli appassionati di rally un vero mito. Rinnovata da capo a piedi, con il telaio rinforzato del 40% e sospensioni tarate per la pista, la nuova WRX STi dispone di barre stabilizzatrici che hanno aumentato la stabilità in curva e l’accelerazione laterale del 7%, riducendo al contempo di rollìo. La sportiva Subaru è ora dotata di un sofisticato differenziale centrale regolabile dal pilota, che così può decidere come ripartire la coppia tra le ruote anteriori e posteriori.

La Subaru WRX STi è alla quarta generazione, la sigla WRX sta per World Rally e X per la trazione integrale permanente che è il marchio di fabbrica della Casa delle pleiadi. Il motore è il classico boxer Subaru, 2,5 litri di cilindrata e alimentazione turbo benzina, capace di sviluppare 300 CV di potenza e 407 Nm di coppia massima già dai 3.000 giri/minuto. Una vettura estrema in un corpo di carrozzeria classico a 4 porte, ma talmente compatta che da più punti di vista sembra una 5 porte. Il motore boxer permette di raggiungere una velocità massima di 255 km/h, per un’accelerazione da 0 a 100 che avviene in 5,2 secondi. Per non sminuire il piacere di guida sportivo di questa rally car, il cambio è rigorosamente manuale a 6 marce.

La nuova Subaru WRX STi si caratterizza anche per il design. Nuovi sono il frontale e il disegno dei gruppi ottici con luci a LED, inediti i paraurti e i parafanghi allargati, mentre sulla coda spicca lo spoiler rialzato di un centimetro per migliorare il carico aerodinamico e bilanciare in modo equilibrato la vettura negli ingressi in curva, scopo cui conviene anche l’Active Torque Vectoring. L’impianto frenante è firmato Brembo e gli pneumatici standard sono da 18 pollici. Le dimensioni crescono di poco, soprattutto il passo (+ 25 mm), e questo migliora l’abitabilità interna, configurata per 5 posti, e la capacità del vano bagagli, che sale da 420 a 460 litri.

Subaru è legata al mondo dei rally ed è stata la prima Casa giapponese a vincere il Mondiale costruttori per tre anni di fila (dal 1995 al 1997). Ha vinto pure tre Mondiali piloti, con McRae nel 1995, Burns nel 2001 e Solberg nel 2003. La nuova WRX STi è commercializzata in Italia al prezzo di partenza di 44.500 Euro. Il pacchetto S-Package aggiunge alla dotazione di serie il navigatore, il tetto apribile, l’impianto audio Hi-Fi Harman Kardon, e il prezzo sale a 48.990 Euro.