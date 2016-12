Nuova Mercedes Classe C SW

09:00 - Arriverà solo a settembre, ma già si candida ad essere l’auto di maggior qualità del prossimo autunno-inverno. È la nuova Mercedes Classe C Station Wagon, alla quarta generazione, che mette subito in chiaro la sua personalità: design riscritto del tutto, pulito e al tempo stesso sportivo, aerodinamica da record per una SW, dimensioni maggiori rispetto al modello precedente (10 cm in più) e un bagagliaio ancora più capiente, da un minimo di 490 a un massimo di 1.510 litri di volume utilizzabile.

Tutto merito dell’abilità ingegneristica Mercedes, che ha fatto uso dell’alluminio (materiale leggero e quindi più efficiente) per almeno il 50% della carrozzeria. Così il peso complessivo perde 65 kg e i consumi medi si riducono del 20% circa. Una notizia importante è l’adozione di un nuovo avantreno a 4 bracci, che rafforza la stabilità della grande SW (lunga più di 4,7 metri), e a richiesta sono persino disponibili le sospensioni pneumatiche. Esteticamente, come già la nuova Classe C berlina, è sfiziosa la scelta di sdoppiare il design del frontale in base agli allestimenti: griglia sportiva o la stella Mercedes sul cofano per la versione Exclusive. Cresce la versatilità, ché la Classe C SW ha ora i sedili posteriori frazionabili in tre parti 40/20/40 (e non più 60/40 come prima) e per reclinarli c’è un comodo pulsante interno.

Ma sono gli interni il vero motivo d’orgoglio di questa grande wagon Mercedes, neanche la più grande in gamma visto che c’è pure la maestosa Classe E SW. Ma questa Classe C SW perde poco in raffronto a quella, anche perché il passo è stato allungato di ben 8 cm e la spaziosità interna, soprattutto di chi siede dietro, è la più ampia che si possa desiderare. E gli ambienti interni sono raffinati e gentili, basti pensare al “touchpad” integrato nel poggiamano, col quale il guidatore può gestire in punta di dita tutte le funzioni di bordo. Debuttano sulla nuova SW di Stoccarda anche i servizi Mercedes “connect me”, che permettono di collegarsi alla vettura in remoto ovunque ci si trovi. Cioè si può, ad esempio, richiamare online il livello di carburante nel serbatoio o programmare l’accensione dell’aria condizionata nell’abitacolo.

Quattro i motori a benzina, un V6 da oltre 300 CV e tre 4 cilindri. Super efficienti sono poi i due motori a gasolio BlueTec, entrambi 4 cilindri di 115 e 204 CV. Ma il plus tecnologico è dato dalla versione ibrida elettrica C 300 BlueTec Hybrid, che abbina il motore diesel da 204 CV a un propulsore elettrico da 20 kW (27 CV), così che i consumi medi nel percorso misto si abbassano fino ai 3,8 litri/100 km e le emissioni di CO2 scendono sotto i 100 g/km. Invidiabile la dotazione di sicurezza, che include la spia della stanchezza del guidatore, il sistema che previene gli incidenti frenando in automatico l’auto, il Distronic Plus per mantenere la giusta distanza di sicurezza e il sistema antisbandamento attivo.