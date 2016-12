Nuova Ford Focus, cresce l’attesa

09:00 - Dalla sua prima volta, nel 1998, la Ford Focus ha totalizzato 12 milioni di modelli venduti. Un successo globale, che ha conquistato 6,9 milioni di europei e adesso sta facendo presa sul mercato cinese. Per questo le aspettative sulla nuova generazione sono elevate, anche se l’autunno 2014 sembra ormai vicino per conoscere il nuovo modello, attorno al quale crescono anche le indiscrezioni. Ad esempio è certo che la nuova Focus avrà il rinnovato sistema di infomobilità a comandi vocali Sync 2, con touch screen da 8 pollici e mappe 3D.

Esteticamente la nuova Focus avrà un frontale più importante, che si ispira alla Mondeo, gruppi ottici bixeno ad alta intensità, il cofano motore rimodellato. Ridisegnata anche la parte posteriore, così da conferire un’immagine più bassa e sportiva alla vettura. Ma è sulla tecnica che gli ingegneri Ford sono intervenuti in maniera più decisa: la messa a punto di telaio e sospensioni è stata ottimizzata e aggiornati sono pure il controllo di stabilità ESC e il servosterzo elettrico, con quest’ultimo che si avvale dell’Active Park Assist per identificare lo spazio di parcheggio sia in perpendicolare che in parallelo. Il Cross Traffic Alert avvisa gli altri veicoli durante le manovre di retromarcia, mentre il sistema Active City Stop arresta l’auto in automatico ed elimina l’impatto ad andature fino a 50 km/h. Oltre entra in funzione la frenata d’emergenza automatica.

Significativi anche gli interventi nella gamma motori, con Ford che promette nuovi livelli di efficienza e risparmi nei consumi fino al 19% rispetto alla serie precedente. La nuova Focus europea disporrà dell’EcoBoost 1.5 benzina da 150 e 180 CV e dei collaudati diesel TDCi 1.5 da 95 e 120 CV. Il fiore all’occhiello è però il piccolo 3 cilindri EcoBoost 1.0, eletto “Motore dell’Anno 2012 e 2013” e declinato nei due livelli di potenza di 100 e 125 CV, capace di emettere soltanto 99 g/km di CO2.