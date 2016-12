07:00 - Weekend di novità in casa Lancia. Nelle concessionarie italiane si svolge il porte aperte della nuova Collezione Ypsilon Elefantino, che si arricchisce delle 4 inedite personalizzazioni Camouflage, Animalier, Pois e Colour Touch. A dominare la scena sono i colori, perché adesso la gamma della Ypsilon Elefantino si compone di 6 pacchetti, due per ognuno dei tre diversi accenti di colore: Lime, Watermelon e Coconut.

Un modello di stile ed eleganza Lancia Ypsilon Elefantino 2014, che dal lancio lo scorso marzo è stato scelto dal 45% dei clienti Ypsilon. Sempre molto sofisticata, la fashion city car regala distinzione anche con la seconda linea di personalizzazioni, quella denominata “Colour Touch”, che propone le calotte dei retrovisori esterni e i copriruota verniciati in giallo Lime, in rosso Watermelon e in bianco Coconut. La nuova Lancia Ypsilon Elefantino ha un prezzo di listino che parte da 10.600 euro, ma la dotazione di serie include le 5 porte di carrozzeria, il climatizzatore, la radio e il controllo di stabilità ESC. Col porte aperte di questo fine settimana viene anche lanciato il nuovo programma di finanziamento a tasso zero e anticipo zero.

Novità anche in casa Abarth, nelle cui concessionarie sarà possibile ordinare da oggi la nuova gamma Abarth 500 Model Year 2014. La baby sportiva del gruppo Fiat viene proposta in tre livelli di allestimento – Custom, Turismo e Competizione – due differenti trasmissioni (manuale ed elettroattuata con comandi al volante) e una gamma colori che si compone di 7 tinte, tre delle quali bicolore. Per il comfort la novità è il quadro strumenti TFT, per la sicurezza il dispositivo TTC (Torque Transfer Control), che serve a migliorare il trasferimento della coppia motore alle ruote. Il listino della Abarth 500 Model Year 2014 parte dai 18.600 euro dell’allestimento Custom, il cui motore 1.4 turbo T-Jet sviluppa 135 CV (140 CV per la convertibile).

Ancora più sportivi i due allestimenti 595 Turismo e 595 Competizione, che montano il 1.4 Turbo T-Jet potenziato a 160 CV. Infine, sempre da questo weekend è possibile ordinare anche la Abarth 695 biposto, il cui motore 1.4 T-Jet sviluppa 190 CV, per un peso complessivo della vettura che è inferiore ai 1.000 kg. Risultato? La vettura a trazione anteriore più prestazionale della sua categoria, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi.