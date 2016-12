Nuova Citroen C1, uno show Sensation

09:30 - L’appuntamento per gli amanti della musica house è di quelli imperdibili. Sensation White è approdato per il secondo anno di fila a Bologna e Citroen – partner dell’evento musicale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – ha colto l’occasione per presentare in Italia la nuova C1. Rigorosamente vestita di bianco, come le migliaia di giovani che sono accorsi alla serata, uno show spettacolare intitolato “Into the Wild”, l’ultimo della saga Sensation.

Giovane, frizzante, disinvolta, la seconda generazione di Citroen C1 arriverà a giugno sul mercato italiano nelle due carrozzerie a 3 e 5 porte. La grande novità della city car Citroen – lunga appena 3,46 metri – sta nella doppia disponibilità della versione berlina e di quella scoperta Airscape, col tetto in tela apribile elettricamente. Senza dimenticare il fascino delle versioni bicolore e la possibilità di personalizzare gli interni con colori vivaci e ispirati alla gioia di vivere. La C1 è in effetti un’auto agile, leggera (pesa 840 kg a vuoto), curiosa perché riesce a intrufolarsi ovunque grazie alle sue dimensioni compatte e al raggio di sterzata di appena 4,8 metri.

Gli interni seguono il mood giovanile e metropolitano. Propongono infatti il Touch Pad da 7 pollici con tecnologia Mirror Screen, che permette di duplicare le applicazioni dello smartphone direttamente dal Touch Pad. Ma la nuova C1 dispone anche di dotazioni hi-tech utili alla guida, come il Keyless Access&Start, la telecamera di retromarcia e l’Hill Assist per facilitare le partenze in salita. Due le motorizzazioni a disposizione, entrambe benzina: 1.0 da 68 CV e 1.2 da 82 CV. I prezzi della vettura, già ordinabile nelle concessionarie Citroen, partono da 9.950 Euro.