Nuova Citroen C1, il plus è l’Airscape

08:30 - Citroen lancia in Italia la seconda generazione della C1. Completamente rinnovata, la city car francese è proposta nelle carrozzerie a 3 e 5 porte, ma la vera novità è la versione Airscape con tetto in tela ad apertura elettrica. Di nuovo c’è anche il motore 1.2 VTi benzina da 82 CV, che affianca il più pacato 1.0 da 68 CV. Tgcom24 si ripromette di provare a breve la nuova C1.

Estremamente compatta e facile da guidare coi suoi 3,46 metri di lunghezza, la nuova C1 esprime un design più energico che in passato, con un tocco di stile in più dato dalle originali versioni bicolore. Non pensate però che, essendo una piccolina di segmento A, sia povera di contenuti. È leggera sì (pesa solo 840 kg), ma Citroen la dota di tanta tecnologia utile e facile da usare, come il Touch Pad da 7 pollici con tecnologia “Mirror Screen” per duplicare a bordo le applicazioni dello smartphone. Di rilievo anche la funzione di accesso e accensione senza chiavi (Keyless Access&Start), la telecamera di retromarcia e l’Hill Assist per le partenze in salita. Tre gli allestimenti disponibili – Live, Feel e Shine – e due edizioni lancio Feel Edition per la C1 Airscape e Shine Edition per la C1 3 porte.

Per promuovere la vettura, Citroen e Radio Deejay hanno organizzato dal 9 giugno al 18 luglio il tour “Deejay Coast to Coast” in 30 città italiane. I prezzi della nuova Citroen C1 partono da 9.950 euro per la versione Live 1.0 68 CV 3 porte, la carrozzeria 5 porte costa 500 euro in più. Nell’offerta lancio sono inclusi: il finanziamento a tasso zero, un anno di assicurazione furto/incendio, 500 euro di supervalutazione dell’usato e la CARDeluxe gratuita fino al 31 dicembre 2014. Quest’ultima è un sistema a identificazione elettronica a Radiofrequenza che marca elettronicamente l’auto e che nasce dall’esperienza del Gruppo I.Car-Identicar.