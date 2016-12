Nuova Audi TT: dinamica e atletica

08:30 - In 15 anni ha conquistato i cuori di quasi 20 mila italiani. Adesso la Audi TT – terza generazione – si rinnova completamente e promette un’ulteriore dose di sportività a novembre, quando sarà ordinabile la versione più sportiva TTS. Alta appena 1,35 metri e con un assetto basso e sportivo, la nuova Audi TT mantiene il design scolpito e vigoroso che ne ha decretato il successo, con sbalzi corti e linee curve, compattate in soli 4,18 metri di acciaio e alluminio.

La configurazione resta 2+2 posti (dietro però bisogna arrangiarsi), ma il peso a vuoto si riduce di buoni 50 kg, scendendo fino ai 1.230 kg complessivi e aumentando le doti di scatto della coupé. I LED connotano i fari perché adottati non solo per le luci diurne anteriori, ma anche per i gruppi ottici posteriori. A LED anche le frecce integrate nei retrovisori esterni, peraltro riscaldabili e ripiegabili elettricamente. I cerchi standard sono in lega d’alluminio da 17 pollici e gli pneumatici hanno misura 225/50, la TTS ha cerchi da 18 pollici e pneumatici 245/40. Spicca in funzione aerodinamica lo spoiler posteriore, che fuoriesce automaticamente quando la velocità supera i 120 km/h, ma può anche essere aperto manualmente con un pulsante.

Gli interni presentano un generalizzato look alluminio, con la plancia portastrumenti sottile, tutta orientata al guidatore e che dà l’idea – vista dall’alto – della superficie alare di un jet. Sedili e volante hanno taglio sportivo, mentre la pedaliera è in acciaio inox. Il freno di stazionamento è elettromeccanico, ma la grande novità è l’opzionale Audi Virtual Cockpit, che sostituisce gli strumenti analogici e il monitor multimediale con un cockpit digitale su display da 12,3 pollici. La dotazione di serie prevede invece lo sterzo progressivo, l’assistente di corsia, la spia della pressione gomme. Due le motorizzazioni di nuova Audi TT: a benzina il 2.0 TFSI sviluppa 230 CV ed è eventualmente abbinabile alla trazione integrale quattro e al cambio automatico S Tronic; a gasolio la versione 2.0 TDI sviluppa 184 CV. I prezzi partono da 40.990 euro.