Nuova ATS, la coupé Cadillac

08:00 - Al Salone di Detroit due vetture General Motors sono state elette miglior auto e miglior truck dell’edizione 2014: Corvette Z06 e Chevrolet Silverado. Ma girando per i padiglioni del Cobo Center abbiamo scoperto un’altra vettura GM di grande fascino e che ha colpito più di un osservatore. Una coupé che ha tutte le credenziali per meritarsi il titolo di sorpresa più gradita per i visitatori del salone: la Cadillac ATS 2015.

Una coupé moderna e al tempo stesso classica nelle proporzioni. Moderna perché costruita in alluminio e altri materiali leggeri, che la rendono agile e maneggevole a dispetto delle dimensioni. È una coupé compatta, e anche questo è un elemento di modernità, come del resto la motorizzazione 4 cilindri 2.0 turbo benzina, brillante coi suoi 272 CV e allo stesso tempo molto efficiente, tanto da potersi adattare tranquillamente al mercato europeo. La coppia di 400 Nm già a 3.000 giri è il 14% superiore a quella espressa dal motore di pari cilindrata della Cadillac ATS berlina, e in termini di accelerazione significa uno scatto da 0 a 100 in circa 6 secondi.

Coupé classica significa invece una carrozzeria tre volumi due porte molto ben definita, una distribuzione dei pesi 50/50 tra avantreno e retrotreno, una generosa gommatura standard da 18 pollici e il cambio automatico. La cosa sorprendente è il passo – 2.775 mm – identico a quello della spaziosa berlina. Ma tutto sommato la nuova coupé Cadillac è più evoluta di quanto dica il colpo d’occhio iniziale: ci sono i fari a LED anteriori e posteriori, i freni Brembo, la trazione integrale alternativa a quella posteriore e a richiesta sospensioni “Magnetic Ride Control”, che adattano costantemente l’assetto in base alla dinamica di marcia. Dettagli raffinati sono l’illuminazione per le portiere e, all’interno, il volante orientato verso il guidatore e inserti in pelle, legno, fibra di carbonio, alluminio. Di serie un impianto audio Bose con 12 altoparlanti.

I due motori della gamma sono il 2.0 turbo da 272 CV e l’altro a benzina 6 cilindri a V di 3,6 litri di cilindrata, capace di erogare 320 CV di potenza. Entrambi sono a iniezione diretta e a richiesta, soltanto per il 2.0 turbo, è anche disponibile un cambio manuale a 6 marce. Altra ragione per pensare ad un futuro europeo della nuova Cadillac ATS 2015.