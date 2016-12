Nissan X-Trail, scatta l’ora X

09:00 - Nissan ha reso noto il listino prezzi della seconda generazione di X-Trail, il bel crossover che arriverà a settembre in Italia e andrà a posizionarsi nel segmento superiore a quello del best-seller Qashqai. Ma scorrendo il listino non mancano motivi di attrazione anche per questo Suv più grande nelle dimensioni, disponibile sia a trazione anteriore che con la trazione integrale All Mode, ma penalizzato forse dalla presenza al lancio di una sola motorizzazione, la 1.6 turbodiesel dCi da 130 CV, con cambio manuale a 6 marce di serie e la trasmissione Xtronic a richiesta.

Nissan X-Trail è proposto con una forbice di prezzi che va da 27.500 a 37.700 euro. Gli allestimenti sono 4: Visia, Acenta, Acenta Premium e Tekna. Il prezzo di partenza si riferisce naturalmente alla versione Visia a trazione anteriore, mentre la trazione 4x4 è proposta a iniziare dal livello Acenta e al prezzo di 31.300 euro. L’opzione per i 7 posti costa 800 euro sulle versioni Visia e 1.400 euro nelle altre, ma include in questo caso anche il tetto apribile (che da solo è un optional da 700 euro). Il cambio a variazione continua Xtronic costa 1.700 euro in più, ed è inoltre anche possibile estendere la garanzia ufficiale della Casa dai 3 anni standard ai 5 anni, scegliendo tra 100.000 e 150.000 km percorsi.