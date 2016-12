Nissan Note, l’auto che si pulisce da sola

08:30 - L’auto del futuro ci renderà pigri? Già circolano tanti prototipi a guida automatizzata, con un computer che fa tutto da solo (e rispetta anche i limiti!) e noi con le mani in mano, ma il bello è che non dovremmo neanche più lavarla la nostra auto. Sì perché Nissan ha realizzato una vernice speciale autopulente che mantiene sempre immacolata la carrozzeria! Merito della nanotecnologie, non dovremmo più imbracciare spugna e pompa, con gran dispiacere degli autolavaggi…

Nissan sperimenta questa vernice rivoluzionaria sulla nuova Note e l’ambizione è di farne un prodotto da vendere in after-market, anche per altri modelli. La vernice che si autopulisce – che si chiama Ultra-Ever Dry – è in grado di espellere lo sporco in automatico, lasciando pulita la carrozzeria. Vi riesce perché crea uno strato protettivo di aria tra l’ambiente e la vernice stessa, impedendo all’acqua e agli schizzi di fango e pioggia di stagnare sulla carrozzeria, creando aloni e macchie. La vernice autopulente è un’invenzione tutta europea, che Nissan ha sperimentato nel suo Centro Tecnico in Inghilterra, artefice anche delle incredibili dotazioni di serie che la Casa giapponese sta implementando sulle sue vetture.

Basti pensare al pacchetto di sicurezza “Safety Shield”, con la Note che sarà la prima vettura di segmento B a proporlo. Si tratta di un insieme di dispositivi che vanno dall’avviso sul cambio involontario di corsia all’alert sugli angoli ciechi, passando per la rilevazione di oggetti in movimento durante le manovre in retromarcia. Tecnologie che si avvalgono si una sofisticata telecamera posteriore, la cui lente si pulisce in automatico (proprio come la vernice). Il Safety Shield integra inoltre il sistema di parcheggio automatico “Around View Monitor”, che riproduce sullo schermo di bordo l’immagine a 360 gradi del veicolo e dello spazio circostante con una visuale aerea.