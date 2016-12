Nissan Note DIGS, turbo per piccole

08:30 - Nuova motorizzazione turbo benzina per Nissan Note. La piccola monovolume nipponica arriverà presto in una inedita versione DIG-S, che sfruttando il cosiddetto “ciclo Miller” migliora le prestazioni ai bassi regimi e ottimizza i consumi di carburante. Il nuovo motore DIGS – acronimo che sta per iniezione diretta di benzina e sovralimentazione – ha cilindrata di 1,2 litri e architettura a 3 cilindri, ma assicura le prestazioni di un 4 cilindri 1.6. Sarà disponibile per le versioni Acenta e Tekna della Note.

Un motore leggero e a basso attrito, che sviluppa 98 CV di potenza e 147 Nm di coppia, per emissioni di CO2 di appena 99 g/km, mentre i consumi di benzina scendono a soli 4,3 litri/100 km nel ciclo combinato. A richiesta è anche disponibile il cambio XTronic in alternativa al classico manuale a 5 marce. Le versioni DIGS hanno di serie il sistema Idle Stop/Start Nissan, che abbatte i consumi perché spegne completamente il motore quando la vettura è ferma. Tutti gli allestimenti della Nissa Note equipaggiati con il motore DIGS offrono di serie i cerchi in lega da 16 pollici e sospensioni rivisitate nelle molle, gli ammortizzatori, le barre antirollio e lo sterzo. Sono inoltre state aggiunte barre di rinforzo sia davanti che dietro, così da migliorare la rigidità della carrozzeria.

L’arrivo nelle concessionarie Nissan dei nuovi modelli Note DIGS è accompagnato poi dall’introduzione dello Sport Pack che valorizza l’aspetto della vettura. Un pacchetto che include cerchi in lega da 16 pollici bicolore diamantati, vetri posteriori oscurati, paraurti posteriore con finitura carbonio, spoiler al tetto posteriore, minigonne laterali e un paraurti anteriore dal design più aggressivo.