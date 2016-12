Mobilità Nissan per la città ideale

08:30 - Un microcosmo totalmente autosufficiente per la produzione e distribuzione di energia. Una micro-città ecologica, l’utopia degli ambientalisti, che soddisfa i suoi bisogni di energia utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili. Questa micro-città esiste ed è situata nelle vicinanze di Ancona, nelle Marche, e tra i partner c’è Nissan con i suoi veicoli elettrici a emissioni zero. Il luogo delle Marche è più che altro un’iniziativa, si chiama “2 Km di Futuro” ed è stata ideata dall’azienda italiana Loccioni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone.

Di assoluta eccellenza i partner del progetto: il Kyoto Club, Legambiente, il Politecnico delle Marche, la Regione Marche, il Ministero dell’Ambiente, la Banca Mondiale e UN-Habitat. Nella città marchigiana Nissan non può che introdurre veicoli a trazione elettrica, come la Leaf che è l’auto elettrica più venduta al mondo (120 mila unità), e il nuovo veicolo commerciale e-NV200 (Evalia e Van). Tra i suoi tanti meriti, la Leaf ha quello di disporre dell’innovativo sistema “Leaf to Home”, il circuito di alimentazione con cui l’auto può distribuire energia all’abitazione e contribuire a stabilizzare i carichi di rete: l’energia accumulata dall’auto elettrica può essere ceduta alla casa nei momenti di picco energetico. Un’altra rivoluzione nell’orizzonte delle città ecologiche del futuro.