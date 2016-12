Mitsubishi Outlander tutto elettrico

09:30 - Mitsubishi lancia la versione “Full Range Electric” del suo Suv Outlander. Nonostante la mole e le squisite doti offroad, il grande Suv 4x4 giapponese diventa così uno dei veicoli più ecosostenibili del mercato. I consumi medi tra alimentazione benzina ed elettrica si attestano su circa due litri per fare 100 km! Mitsubishi Outlander PHEV con tecnologia “Full Range Electric” dispone di due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, e di un motore termico a benzina di due litri di cilindrata. Sviluppa una potenza massima di oltre 200 CV, 120 quando marcia solo a benzina e 82 CV in modalità elettrica.

Una versatilità d’utilizzo davvero ragguardevole quella dell’Outlander elettrico. Con la sola alimentazione elettrica può fare 52 km, marciando con la trazione integrale senza sprecare benzina e a emissioni zero, e fino ai 120 km/h di velocità. In modalità elettrica assistita, col motore termico a benzina a fungere da generatore, l’autonomia dipende dal percorso e dallo stile di guida e la velocità è sempre limitata a 120 km/h. Se si desidera la massima brillantezza, si può invece viaggiare col motore termico e coi due propulsori elettrici ad accrescere la potenza, per un’autonomia di marcia di oltre 800 km. Sempre con la trazione integrale attiva.

Altra novità del Suv Mitsubishi è il pacco batterie poco invasivo, che non toglie spazio al vano bagagli né abbassa l’altezza dal suolo del Suv. Può essere ricaricato da qualsiasi presa di corrente da 220 volt e 10 Ampere e dispone anche della funzione di ricarica rapida che, in circa 30 minuti, ricarica l’80% delle batterie. Il motore a benzina serve poi come generatore di bordo e può essere usato anche a veicolo fermo. Mitsubishi Outlander PHEV “Full Range Electric” è disponibile a listino in Italia a prezzi che partono da 44.900 euro.