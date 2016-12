MINI Superleggera Vision, trionfo di stile

09:00 - Quando l’auto icona del british style incontra il design italiano, il risultato può essere esplosivo. Nel senso dell’eleganza, della gentilezza, della leggerezza. Nasce così la MINI Superleggera Vision, la più raffinata delle spider, un prototipo di rara bellezza creato dalla carrozzeria milanese Touring Superleggera. Una decapottabile con tre volumi minimalisti e due posti a sedere propri delle roadster classiche, costruita coi crismi propri della costruzione leggera, con alluminio e fibra di carbonio che firmano molti particolari della vettura, dai sottoporta al diffusore.

La MINI Superleggera Vision va incontro al futuro, con le classiche strisce MINI incise sul cofano che sembrano tridimensionali e corrono su un fondo in alluminio lucidato di alta qualità. Sul volume posteriore spiccano le luci, disegnate nella forma “Union Jack”. Ma l’abilità della celebre carrozzeria milanese sta nell’aver saldato la carrozzeria con pochissimi punti di giuntura, merito dei fogli di metallo di grandi dimensioni e leggerissimi. E in armonia è la finitura esterna speciale in Como Blue, che produce un effetto quasi liquido. L’idea di MINI e Touring è stata quella di creare una vettura più che esclusiva, unica per charme ma con le qualità tipiche delle MINI: il cofano allungato, il passo lungo, gli sbalzi ridotti. Senza trascurare una ventata di freschezza, data da due cose: la carrozzeria scoperta e la motorizzazione elettrica scelta per il prototipo.