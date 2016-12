MINI Paceman GoalCooper e Opel Astra Copacabana

09:30 - La febbre dei Mondiali di calcio in Brasile contagia il mondo dell’auto. Sono sempre più i costruttori che “colorano” le loro vetture più popolari in vista della Coppa del Mondo FIFA 2014, il cui calcio d’inizio è previsto il 12 giugno. Ne sono un esempio la MINI Paceman GoalCooper e la Opel Astra Copacabana, coloratissimi modelli che omaggiano il meraviglioso Paese sudamericano. E poi dicono che ad andare nel pallone siano solo i tifosi.

MINI Paceman GoalCooper è una serie speciale realizzata sulla base della MINI John Cooper Works Paceman. I colori in bella vista della bandiera brasiliana danno l’idea di quanto speciale sia la vettura inglese. Un motivo che il team di design guidato da Oliviero Weilinho ha seguito anche per gli interni, con tappetini tipo prato artificiale e illuminazione a Led che ricalca i riflettori da stadio. Oltre alle dotazioni classiche della Paceman, questa versione GoalCooper si fa notare per il gioco di calcetto in miniatura integrato nel Center Rail. Il bagagliaio poi: abbattendo la seconda fila di sedili si ricava una vera porta con tanto di moquette verde.

A contendere a questa MINI la palma di più esagitata del pallone ci pensa la Opel Astra Copacabana, anch’essa edizione speciale limitata con la bandiera del Brasile sul tettuccio e tappetini verdi interni. Di erba vera! Pare infatti che sia stata utilizzata erba originale del Maracanà (Bah!). Il motore esprime temperamento: 1.6 turbo benzina da 200 CV. Insomma, febbre calcistica a 90 ce n’è parecchia in giro, anche se c’è un’altra informazione da dare: i comunicati dei due modelli MINI e Opel sono datati primo aprile… Noi però queste auto “Mondiali” ve le facciamo vedere lo stesso.