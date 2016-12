24 gennaio 2014 Mi faccio la special… A Bike Expo Se vi passano per la testa idee così fate un salto a Veronafiere dal 24 al 26 gennaio. Troverete moto, ricambi, abbigliamento, ma non dimenticate di dare un’occhiata anche alle ragazze... di GIGI SIRONI Tweet google 0 Invia ad un amico

12:42 - Semimanubri, codoni monoposto e scarichi aperti o manubrio largo, ruote tassellate e scarico laterale? Cafè racer o scrambler, voi di che tribù siete? Se non lo avete ancora deciso, dal 24 al 26 gennaio potrete scoprirlo di persona entrando nel padiglione numero 1 del Motor Bike Expo di Veronafiere tutto dedicato a queste special…

Motociclette ripensate facendo un salto indietro ai favolosi anni ’70 con un po’ di nostalgia in stile british e tanta creatività… E il vostro cuore potrebbe battere al’impazzata di fronte all’ultima creazione su base Triumph uscita dalle abili mani di Mr Martini, oppure potreste trovarvi imbambolati di fronte alle creature zoomorfe nate nell’atelier galiziano di El Solitario. Sotto i padiglioni troverete una lunga carrellata di creazioni dei preparatori più famosi come le Harley e le Buell trasformate dai ragazzi di Free Spirit, ma tutti aspettano quest’anno per toccare con mano “Diva” l’ultima trasformazione di Giulio Paz Design. Solo i più coraggiosi di voi – girando per gli stand - sapranno reagire pensando: “Se ci sono riusciti loro ce la posso fare anche io, mi costruisco la mia special…” e questo è lo spirito giusto con cui bisogna immergersi in questa fiera.



Divertirsi davvero a Verona è anche fare incetta di idee: concetti fatti di ferro e bulloni, poi tradotti in oggetti unici che si spostano su due ruote. Motociclette sì, ma con un’anima e una personalità tutta loro e la base non deve essere necessariamente una moto nuova, ma anche un vecchio ferro dimenticato in garage. Per cominciare basta una vecchia Bmw, una piccola Yamaha Sr o una vecchia Honda Dominator, poi il resto è ricerca di pezzi, tanta pazienza e un po’ di fantasia…



Scegliere una moto, spogliarla e cucirle addosso un nuovo vestito. Questa la formula, e il Motorbike expo offre un vasto panorama di ricambi aftermarket, pezzi nuovi e usati che potranno esservi utili se avete deciso di imbarcarvi in questa nuova avventura, se invece siete gente del tipo “guardare e non toccare…” rifatevi gli occhi con la Bmw Nine T l’ultima roadster della casa bavarese che celebra i 90anni del marchio e già di serie nasce come moto modulare pensata per essere customizzata.



Bike Expo offre qualcosa in più di una semplice fiera di motociclette e l’ingrediente è la passione che avvicina tutti: preparatori famosi, meccanici professionisti e alle prime armi, biker di tutte le fogge ed età, nostalgici delle due ruote e anche dei campioni del mondo (potrete incontrare Tom Sykes che nel 2013 ha conquistato il numero 1 in Superbike su Kawasaki).



Una fiera dove ci si può ritrovare tra amici a fare quello che ci piace di più: parlare di motociclette, ma se non siete solo chiacchere e distintivo vi permette anche di esserne protagonisti con il bike show. Un contest dove preparatori, officine, ma anche noi motociclisti di tutti i giorni che amiamo giocare con brugole e chiavi inglesi possiamo iscriverci esponendo la nostra scrambler assemblata nel garage sottocasa nelle notti d’inverno… E vinca la migliore!



Ultimo consiglio: almeno di sfuggita date anche un’occhiata alle ragazze, ne vale davvero la pena!