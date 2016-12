08:00 - Ci pensano gli stessi ingegneri Mercedes a definire la S 65 AMG, la versione più sportiva dell’ammiraglia tedesca: Essenza del Lusso. Un’auto che incarna un insieme di valori ai quali diamo un particolare significato emotivo: design, armonia, raffinatezza, tecnologia. Seguire questi valori è l’obiettivo di chi progetta le Mercedes Classe S. Se poi si aggiunge la sportività firmata AMG, allora la super ammiraglia berlina è bell’e servita!

Con la S 65 AMG non ci sarà più solo stupore quando si scruta dentro e fuori l’ammiraglia 4 porte Mercedes. Va bene i sedili riscaldabili, bello il touchpad che serve per gestire tutte le funzioni di bordo, wow i tachimetri che indicano la temperatura dell’olio e i tempi sull’(ipotetico) giro, fantastico l’Head-Up Display col quale non dobbiamo più abbassare la testa sul quadro strumenti perché tutti i dati sono visualizzati sul parabrezza. Tutto okay, ma lo stupore è superato dal vero valore aggiunto di questa versione: la dinamicità. La Mercedes S 65 AMG è infatti, semplicemente, la berlina 4 porte più potente del mondo. Il motore è un 12 cilindri 6.0 con sovralimentazione biturbo, forte di 630 CV e di una coppia massima impressionante di 1.000 Nm, disponibile a soli 2.300 giri.

Dati che permettono alla super berlina tedesca di esprimere prestazioni straordinarie, pur nel rispetto dello standard Euro 6 sulle emissioni: da 0 a 100 in 4,3 secondi e 250 km/h di velocità, limitata elettronicamente. Insomma l’auto che accontenta tutti: chi vuole l’eleganza suprema e chi ama le performance dinamiche. L’assetto sportivo AMG propone di serie il sistema “Road Surface Scan”, che Mercedes definisce il primo autotelaio al mondo con il dono della vista, per la capacità di prevenire le sollecitazioni del manto stradale e conformarsi di conseguenza. Se il guidatore non si accorge che è meglio iniziare la frenata, l’auto avvia la decelerazione automatica fin dai 105 km/h. Dai 50 km/h attenua praticamente tutti gli effetti di un eventuale impatto e se si marcia a 40 km/h evita del tutto il tamponamento. Mercedes S 65 AMG è disponibile esclusivamente in versione a passo lungo, al prezzo di 245.000 euro.