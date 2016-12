Mercedes GLA 45 AMG da 360 CV

08:00 - Il crossover giovane, per spiriti dinamici e costantemente up-to-date. Mercedes coltiva grandi ambizioni per GLA, il suo nuovo Suv d’ingresso, che ancor prima di debuttare sulle strade italiane già si annuncia in una versione AMG super sportiva. Come dire che la fama precede il nome. In arrivo tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate, nuovo Mercedes GLA 45 AMG monta infatti il motore 4 cilindri più potente del mondo.

Ha una cilindrata piccola, due litri soltanto, ma sfodera la bellezza di 360 CV (180 CV per litro di cilindrata) e una coppia massima di 450 Nm già a regimi medi. Un motore turbo capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, e la cui velocità è limitata elettronicamente a 250 km orari. insomma, un Suv fuori di giri! Eppure, con un dato di 7,5 litri per 100 km nel ciclo combinato ed emissioni di CO2 attestate a 175 g/km, il crossover tedesco rispetta la normativa Euro 6 e dimostra una volta di più che per Mercedes-AMG sanno proporre la massima sportività senza rinunciare al rispetto ambientale.

Di serie Mercedes GLA 45 AMG ha il cambio automatico sportivo a 7 marce e la trazione integrale 4Matic. Ma se le condizioni di marcia sono ordinarie, il sistema trasferisce la trazione in modo equivalente tra avantreno e retrotreno (50/50). L’assetto sportivo AMG è caratterizzato da specifiche molle e ammortizzatori, con barre stabilizzatrici di dimensioni maggiori che assicurano un’elevata accelerazione trasversale e una ridotta tendenza al rollio. Non ancora noti i prezzi di questa versione AMG, che andrà a posizionarsi al vertice della gamma GLA, ma il resto della famiglia è senz’altro più accessibile coi suoi 32 mila euro circa di partenza.