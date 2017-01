Mercedes Classe S, ecco la Coupe

08:00 - È l’ammiraglia sportiva in casa Mercedes. La Classe S – elegantissima, raffinata, lussuosa – declinata in forme coupé. I tre volumi sono così slanciati e dolci nelle forme da dare l’impressione, guardandola di fianco, che sia il tratto unico di una matita gentile. La nuova Classe S Coupé ha linee e proporzioni perfette, per un’impronta dinamica che avvolge l’intera figura, a cominciare dal frontale tutto nuovo e con gruppi ottici full LED, volendo anche con 47 cristalli Swarovski incastonati.

Dinamica è pure la fiancata con i cristalli dei finestrini privi di cornici e la coda con i fari sottili in stile Mercedes SLS. Fantastici sono gli interni. Che presentano tutte le dotazioni comfort della Classe S berlina, con i sedili dotati di funzione Hot Stone Massage, il sistema di ricambio dell’aria nell’abitacolo Air Balance con la ionizzazione dell’aria grazie a un filtro a carboni attivi. E ancora il touchpad per gestire tutte le funzioni della vettura e l’infotainment, l’head-up display full colour e il grande tetto panoramico in cristallo con la possibilità di variarne il grado di trasparenza tramite la funzione Magic Sky Control.

E poi c’è il motore. La nuova Mercedes Classe S Coupé è declinata in due versioni di estrema esuberanza, con cambi automatici e trazione posteriore o integrale. La 500 4Matic monta un V8 biturbo 5.0 da 455 CV e 700 Nm di coppia; la 63 AMG il V8 5.5 da 585 CV e coppia di 900 Nm! Per performance che impressionano: meno di 4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Dal punto di vista dinamico, la grande novità della nuova sportiva tedesca è l’Active Body Control, che permette di modificare l’assetto in curva “piegando” l’auto come fosse una moto. Funziona grazie a una telecamera che monitora la strada e vede in anticipo le curve, misurando l’accelerazione laterale e l’angolo di sterzo necessari per la corretta traiettoria delle sospensioni. In Italia la Mercedes S Coupé arriva a settembre, i prezzi sono di 131.370 euro per la 500 4Matic e 192.990 euro per la 63 AMG 4Matic.