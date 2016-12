Mercedes Classe S Coupé, inarrivabile!

08:30 - Se c’è un’auto che può ambire al titolo di coupé ammiraglia, beh questa non può che essere la Mercedes Classe S Coupé. Una vettura sontuosa, roba da stropicciarsi gli occhi, senza ombra di dubbio una delle star del prossimo Salone di Ginevra. Carrozzeria classica due porte, slanciatissima ed estremamente dinamica nelle linee, declina sotto forma di coupé tutto il know-how di stile e tecnologico della nuova Classe S, l’ammiraglia berlina per eccellenza.

La nuova super coupé Mercedes sarà disponibile esclusivamente nella versione S 500 Coupé, vale a dire con un possente motore V8 biturbo benzina di 4.663 cc, capace di sviluppare una potenza di 455 CV e una coppia massima di 700 Nm. La sua esclusività inizia proprio dal discorso tecnico, e non solo per la motorizzazione, ma anche per le fantastiche, opzionali sospensioni Magic Body Control con funzione di inclinazione in curva. La Classe S Coupé vanta ovviamente tutti i più sofisticati sistemi di sicurezza Mercedes, inclusi la frenata automatica Stop&Go Pilot e il pacchetto Pre-Safe che allerta i dispositivi di sicurezza prima di un possibile impatto. Un’auto tanto sportiva quanto elegante, tanto performante quanto iper-tecnologica, che nelle strategie Daimler-Benz deve rilanciare il mito anni 80 della coupé SEC.

E lo fa con interni meravigliosi. Non solo lussuosi e super confortevoli, ma anche raffinati oltre misura e con un ampio ed elegante tetto Panorama che ingentilisce gli oltre 5 metri di lunghezza di questa super coupé. La Mercedes Classe S Coupé esprime poi tutta la sua unicità in dettagli come i 47 cristalli Swarovski per ciascuno dei fari anteriori. I materiali e i rivestimenti rappresentano una piacevole esperienza sensoriale, al tatto sono morbidi e incutono rispetto, perché alla Mercedes vogliono che l’abitacolo sia “l’espressione massima del lusso moderno”. Sui mercati europei la Mercedes Classe S Coupé arriverà la prossima primavera, prezzi ancora top secret.