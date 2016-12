07:00 - Nella gamma della nuova Mercedes Classe C spicca una modernissima versione ibrida elettrica. È la C300 BlueTec Hybrid, che sotto l’abito sempre molto elegante e raffinato della berlina d’ingresso Mercedes nasconde un sofisticato sistema a doppia alimentazione diesel/elettrica. Pur limitata nell’autonomia, la funzione “Silent Start” consente a questa vettura di marciare soltanto col motore elettrico, a una velocità massima di 35 km/h e nel più assoluto silenzio.

Con il suo strepitoso Cx aerodinamico di 0,24 e l’assetto modulabile su tre posizioni diverse, la berlina Mercedes si avvicina sempre più alle ammiraglie Classe E e Classe S. La nuova generazione è anzi lunga esattamente quanto la “vecchia” Classe E, con il valore aggiunto delle dotazioni tecniche e di comfort più avanzate. Mercedes C300 BlueTec Hybrid monta un motore 4 cilindri turbodiesel di 2.143 cc, che sviluppa 204 CV, ma accanto ha un propulsore elettrico aggiuntivo di piccola potenza (l’equivalente di 27 CV), che aiuta ad abbattere i consumi e le emissioni nocive. Conseguenza: con questa versione la berlina Mercedes esprime tanta potenza, ma ha l’efficienza propria di una city car: i consumi medi di gasolio sono di 3,5 litri per 100 km e le emissioni di CO2 di appena 94 grammi al chilometro.

Il modulo ibrido della C300 BlueTec Hybrid si avvale inoltre di una funzione Sailing che, in fase di rilascio o in discesa, lascia procedere l’auto a motore spento. Non solo, ma sotto i 160 km/h, se il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, il motore diesel viene staccato e spento e la vettura entra nella funzione Sailing. Collocata nella parte posteriore, la batteria gli ioni di litio serve ad accumulare l’energia prodotta dal motore elettrico, anche quella che si recupera nelle fasi di decelerazione, mentre la classica batteria da 12 Volt alimenta gli impianti elettrici di bordo. Il cambio è l’evoluto 7G-Tronic Plus a doppia frizione. Vedremo a listino la Mercedes C300 Bluetec Hybrid dal prossimo autunno.