08:30 - La Mille Miglia ha quest’anno un motivo di interesse in più. Si svolge infatti la prima edizione del “Mercedes-Benz Tribute to Mille Miglia”. Un evento che rende omaggio al costruttore più presente alla “corsa più bella del mondo”, basti pensare che quest’anno le “frecce d’argento” presenti all’edizione 2014 della Mille Miglia sono 45. Il Tribute è in pratica una gara nella gara, che permette a tutti i fan dei motori di ammirare alcune delle Mercedes più affascinanti di sempre.

Ripartite in due categorie, partecipano al “Mercedes-Benz Tribute to Mille Miglia” vetture prodotte dal1958 al 1981 e dal 1981 ai nostri giorni. Si va in pratica dalla 300 SL Roadster alla 220 Ponton Coupé, antenata dell’attuale Classe S, fino alle sportivissime di oggi come la SLS AMG Coupé, che cita la leggendaria 300 SL Gullwing, di cui ricorrono i 60 anni dalla nascita. Ma unendo passato e presente, la Mille Miglia 2014 tiene inoltre a battesimo una delle auto più belle dell’anno, la nuovissima Classe S Coupé, alla sua anteprima italiana. Elegante, sofisticata e dinamicissima, la S 500 Coupé monta un motore V8 biturbo di 4.663 cc e sviluppa 455 CV di potenza. La vettura dispone a richiesta delle sospensioni “Magic Body Control” con funzione di inclinazione in curva, un’assoluta premiere mondiale, e a marcare l’esclusività dell’auto ci sono anche i fari anteriori con, ciascuno, 47 cristalli Swarovski incastonati.