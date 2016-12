Mercedes accompagna la primavera FAI

08:00 - Il prossimo fine settimana sono in programma le Giornate di Primavera del Fonda Ambiente Italiano (FAI), un appuntamento ormai fisso per conoscere i tesori artistici del Belpaese e giunto ormai alla XXII edizione. E anche quest’anno Mercedes-Benz Italia è partner del FAI, che tra sabato 22 e domenica 23 marzo aprirà ai visitatori 750 luoghi tra i più belli e suggestivi del nostro Paese, spesso chiusi o non visitabili.

L’elenco dei luoghi è pressoché impossibile, ma il sito del FAI è strutturato benissimo per conoscere, regione per regione, provincia per provincia, i luoghi da visitare. Si va dall’Albergo Diurno Venezia a Milano, una struttura sotterranea realizzata tra il 1923 e il 1926, all’Archivio di Stato di Napoli; dall’Arsenale militare marittimo di La Spezia alla cinquecentesca Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, passando per il Teatro Marcello a Roma che, in via del tutto eccezionale, sarà possibile visitare internamente. Con l’iniziativa il FAI spera di trarre le risorse per continuare nella sua opera di valorizzazione delle bellezze italiane.

Mercedes sostiene il Fondo Ambiente Italiano anche quest’anno e come ambasciatrice ideale ha scelto la nuova Classe C, la berlina d’accesso alla gamma della Casa della stella. Che molto deve anche al nostro Paese, visto che gli interni sono “made in Italy”, progettati dall’Advanced Design Center di Como. Da poco a listino in Italia, la nuova Classe C è disponibile con una gamma motori interamente Euro 6, che va da 116 a 184 CV di potenza, e con dotazioni di sicurezza senza pari nella categoria, con dispositivi come l’Attention Assist, il nuovo Collision Prevention Assist Plus e lo sterzo diretto.