Mazda MX-5, new look new life

14:00 - Nel suo genere è unica. È la Mazda MX-5, la spider più venduta al mondo con un milione di immatricolazioni. Da quando debuttò – ormai 25 anni fa – ha conquistato frotte di estimatori in tutti i continenti. In Usa è un’icona, in Giappone è amatissima, in Europa ha avuto alterne fortune, ma se Fiat l’ha scelta come partner per la futura spider Alfa Romeo allora significa che l’appeal della MX-5 è intatto anche da noi. Alla quarta generazione, la nuova Mazda MX-5 sarà commercializzata nell’estate del 2015.

Agile, leggera, attaccata alla strada con quel suo assetto quasi strisciante, la spider Mazda conferma la faccia simpatica che ne ha decretato il successo. La MX-5 sembra non perdere mai il sorriso, eppure questa quarta generazione propone tanti cambiamenti nel design: è compatta, ha fianchi più robusti, rinforzi nuovi su cofano e baule e il montante arretrato. Racchiude la sua linea in appena 3,91 metri e ciò aiuta la maneggevolezza, considerata anche la trazione posteriore (un must di MX-5). L’ampio uso dell’alluminio ha poi permesso di abbassare di circa 100 chili il peso della vettura e di ottenere una distribuzione dei pesi perfetta, 50/50 tra avantreno e retrotreno. La capote è ad apertura manuale, come le versioni classiche di MX-5, rinunciando all’hard-top rigido che una versione della terza generazione proponeva. Segno che per stare al passo dei tempi non bisogna per forza inseguire tutte le mode.

Quel che di nuovo e importante c’è sulla quarta serie della spider Mazda è la tecnologia dei motori e del telaio. La parola chiave è SkyActiv, che esalta la dinamicità delle motorizzazioni, due unità a benzina di due litri di cilindrata e iniezione elettronica. Sono abbinabili a una trasmissione automatica a 6 rapporti o a un cambio manuale a 6 marce, entrambi sviluppati appositamente per questo modello. Novità di rilievo sono previste anche nell’abitacolo: la promessa Mazda è di migliorare la qualità della vita a bordo e così ecco la miglior ergonomia di pedali, tasti e comandi, mentre la visibilità migliora per la riduzione dell’altezza del cofano e l’arretramento dei montanti del parabrezza.