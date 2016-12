Mazda 6, l’efficienza fa un passo avanti

10:00 - Un restyling tecnico importante per Mazda 6, la vettura nipponica che ha portato una ventata di dinamicità nel compassato segmento D. Sia l’elegante e dinamica berlina 4 porte che la più sportiva versione station wagon accolgono un motore turbodiesel rinnovato negli standard di efficienza e oggi ancora più ecologica.

Si tratta del 4 cilindri 2.2 della gamma Skyactiv, forte di 150 CV di potenza e con cambio manuale a 6 marce. La vettura è in grado ora di abbattere i consumi medi nel percorso combinato a 3,9 litri per 100 km (dai precedenti 4,2 litri) e ancor più netto è l’abbassamento per la circolazione urbana (da 5,1 a 4,7 litri per 100 km). Valori che si riferiscono alla berlina, ma anche Mazda 6 Wagon riesce ad abbassare i consumi medi da 4,4 a 4,2 litri di gasolio per 100 km. Le emissioni di CO2 scendono ulteriormente, a 104 g/km per la berlina e 110 g/km per la SW. La gamma italiana di Mazda 6, alla seconda generazione, è proposta con prezzi che partono da 28.300 euro, prezzo identico per entrambe le varianti di carrozzeria.