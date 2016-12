Maserati lancia le Centennial Edition

08:00 - Quest’anno cadono i 100 anni dalla fondazione delle Officine Alfieri Maserati e per celebrare il suo primo secolo di storia la Casa del Tridente ha scelto New York e Pechino come location delle sue versioni Centennial Edition. È in questi due saloni, pressoché concomitanti, che Maserati ha svelato la GranTurismo MC Stradale e la GranCabrio MC nella speciale versione del centenario, che rafforza la superba coupé e la favolosa cabrio già battezzate con la sigla MC, quella più sportiva del reparto Maserati Corse.

Un destino legato al mondo dei motori quello dei fratelli Maserati. Tra Bologna e Modena, con esperienze alla Isotta Fraschini, Carlo e Alfieri Maserati decisero di mettere su un’officina propria già nel 1913, fondando poi la società Officine Alfieri Maserati il primo dicembre 1914. Con loro anche gli altri tre fratelli: Bindo, Ettore ed Ernesto. Ma il secolo è passato tra vicissitudini e alterne fortune, fino alla ripresa degli ultimi anni che ha riportato il Tridente nel novero delle Case auto più prestigiose del mondo. Le nuove GranTurismo MC Stradale e GranCabrio MC Centennial Edition ripercorrono il secolo di storia già con i particolari colori tristrato Rosso Magma e Blu Inchiostro, che riprendono i colori della città di Bologna (dove le Officine furono fondate prima del trasferimento a Modena) e che sono presenti nello scudo Maserati.

La Maserati GranTurismo MC Stradale monta il motore V8 aspirato di 4,7 litri da 460 CV di potenza, che supera i 300 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 orari in 4,5 secondi. Il cambio è robotizzato MC Race Shift a 6 rapporti, che permette di scegliere tra tre modalità Automatic, Sport e Race e che dispone della funzione sequenziale in scalata: è sufficiente tenere premuta la paletta del cambio mentre si aziona il freno che l’auto scala progressivamente le marce fino a quando la paletta viene rilasciata. Come le altre versioni MC Stradale, anche su queste speciali versioni centenario ci sono grandi dischi freno in carboceramica Brembo su tutte e quattro le ruote, mentre gli pneumatici sono Pirelli PZero Corsa da 20 pollici.

Le Centennial Edition sono versioni di rara esclusività. Basti pensare che ad ognuno dei sette colori di carrozzeria è abbinata una specifica configurazione degli interni. Elegantissimo l’inserto bianco, rosso e blu che profila i sedili in pelle, un motivo ripreso sui poggiatesta e sul volante in pelle. La plancia esibisce inserti in carbonio di taglio sportivo. Le Centennial Edition di Maserati GranTurismo MC Stradale e GranCabrio MC saranno commercializzate dal luglio 2014, i prezzi dovrebbero aggirarsi intorno ai 160 mila euro.