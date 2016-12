Marchi storici, Peugeot Citroen diventa cinese

17:41 - Psa Peugeot Citroen, il numero uno delle automobili francesi da tempo in crisi, ha ufficializzato l'arrivo nel suo capitale della Cina e del costruttore cinese Dongfeng, per un aumento di capitale di 3 miliardi di euro. Lo Stato francese e la Dongfeng investiranno 800 milioni di euro ciascuno in questa operazione in più tranches, al termine della quale la famiglia Peugeot, azionista storico del gruppo, non avrà più il controllo.

La famiglia, la cui quota è attualmente al 25,4%, vedrà scendere la sua partecipazione allo stesso livello dei due nuovi partner, 14%. A corto di liquidità da due anni, PSA cercava disperatamente un partner industriale. Considerato come 'troppo francese, il gruppo di Montbèliard spera ora di rilanciarsi partendo alla conquista dell'Asia.