Lo stile one-off di Nissan Juke

09:00 - È Juke la grande novità Nissan al Salone di Ginevra. La Casa nipponica non ha ancora finito il programma di lancio della seconda generazione di Qashqai che già pensa al fratellino più piccolo, segno di un’attenzione particolare per lo stile dei suoi Suv. Il nuovo Juke si caratterizza per i nuovi motori, per la versione sportiva Nismo e per il design rimaneggiato e che offre al cliente molteplici possibilità di personalizzazione.

Il primo a beneficiarne pare sia proprio il vice-presidente Nissan Shiro Nakamura, che si è fatto allestire il modello esposto al Palaexpo di Ginevra. Un bell’esemplare color giallo con inserti neri metallici a contrasto con la carrozzeria, il tetto apribile in vetro, i cerchi in lega da 18” e le nuovi luci a LED anteriori e posteriori, nell’allestimento top di gamma Tekna. Secondo i sondaggi condotti da Nissan, il design è la prima ragione d’acquisto dei clienti Juke e questo aspetto è stato ora rafforzato con il programma di personalizzazione che aggiunge tre nuove tonalità di carrozzeria (Sunlight Yellow, Ink Blue metallizzato e rosso pastello) e interni disponibili in 4 colori a contrasto: rosso, bianco, nero e giallo. Ma Juke ha anche contenuti tecnici nuovi, come il motore a benzina DIG-T 1.2 di grande efficienza.

Al top di gamma Nissan pone la nuova Juke Nismo RS, il cui telaio è stato ulteriormente affinato, i freni ottimizzati e debuttano poi dotazioni extra. Il motore è il 1.6 DIG-T (quello voluto da Nakamura sul suo esemplare), potenziato da 200 a 218 CV, per una coppia massima che sale a 280 Nm nelle versioni a trazione posteriore e cambio manuale, che dispongono inoltre di un differenziale meccanico autobloccante sull’avantreno (LSD). Questo non compare sulle versioni 4x4, perché qui agisce il Torque Vectoring con cambio Xtronic a 8 rapporti.