Lifting in arrivo per Renault Koleos

09:30 - Renault continua a scommettere su Koleos, il suo Suv medio di fabbricazione coreana, e per il Model Year 2014 gli aumenta i contenuti stilistici e di comfort. Un modo per distinguere Koleos dalla novità Captur, che sebbene sia più piccolo (nasce dal pianale della Clio) è anche un modello inedito e più tagliato per la clientela europea. Ma Koleos è un Suv versatile, proposto sia a trazione anteriore che integrale. Il maquillage parte dal frontale, dal design della calandra cromata con la grande losanga Renault al centro, ma di nuovo disegno sono anche i paraurti. I cerchi in lega da 18 pollici diamantati neri spiccano sulla versione top di gamma Energy.

Nuovo Renault Koleos vanta una grande dotazione interna, con di serie su tutte le versioni il sistema multimediale Renault R-Link con schermo touch screen da 7 pollici. L’allestimento base si chiama Live ed è proposto con tre versioni diesel a scelta: 2.0 dCi 150 CV, a trazione anteriore o integrale, e 2.0 dCi 175 CV 4x4 con cambio automatico Proactive. Soltanto quest’ultima motorizzazione è disponibile per il livello top di gamma Energy. Il sistema di assistenza alle partenze in salita, abbinato alla trazione 4x4, è di serie già dal livello Live, come anche gli agganci Isofix sul sedile posteriore per i seggiolini bimbi. Tra le chicche segnaliamo i sensori di parcheggio posteriori e il pacchetto “Ski” con protezioni anteriori e posteriori satinate. I prezzi di Renault Koleos 2014 partono da 30.100 euro.