Lexus NX, il Suv è solo ibrido elettrico

08:00 - Dal pianale della Toyota Rav4 arriva un inedito ed elegante Suv Lexus. Si chiama NX, avrà anche la versione ibrida elettrica che ogni modello Lexus solitamente propone e in Italia è già possibile ordinare proprio questa versione. Lungo 4,63 metri e largo 1,87 metri, molto alto coi suoi 1,65 metri, nuovo Lexus NX Hybrid promette livelli di comfort e spaziosità interna da vera ammiraglia. Incredibile la capacità del bagagliaio: 555 litri, segno che la doppia alimentazione benzina/elettrica non toglie nulla alla versatilità d’uso del Suv nipponico.

Lexus NX Hybrid è proposta sul mercato italiano in 4 livelli di equipaggiamenti e sia a trazione anteriore che integrale. Di serie la versione base ha i cerchi in lega da 17 pollici, i fari a LED, la telecamera posteriore e il cambio automatico. Il sistema ibrido si basa sul motore 4 cilindri benzina di 2,5 litri e da un motore elettrico che, insieme, sviluppano quasi 200 CV di potenza, limitando i consumi medi a 5,1 litri per 100 km e le emissioni di CO2 a 117 g/km. Le versioni a trazione integrale aggiungono interni in pelle con sedili riscaldabili, il Cruise Control con sistema di sicurezza pre-cash e il portellone ad apertura elettrica. I prezzi di Lexus NX Hybrid partono da 39.800 euro e arrivano ai 54.800 euro della versione 4WD Luxury con assetto F-Sport.