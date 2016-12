Le Range Rover sulla strada dell’ibrido

08:30 - Land Rover entra nell’agone dell’alimentazione ibrida e lo fa coi suoi modelli più rappresentativi: Range Rover e Range Rover Sport. La scelta del motore termico da affiancare a quello elettrico ricade sul V6 diesel di tre litri di cilindrata, una soluzione meno diffusa rispetto a quella benzina/elettrica, ma già seguita da altri costruttori e che ha il merito di assicurare i generosi valori di coppia a bassi regimi propri dell’alimentazione turbodiesel.

Le nuove Range Rover Hybrid e Range Rover Sport Hybrid restano fuoristrada eccezionali e non perdono nulla delle qualità dinamiche dei 4x4 da cui derivano. Hanno sospensioni regolabili, differenziali bloccabili, il Terrain Response per la più adeguata marcia off-road, così che possono guadare corsi d’acqua alti fino a 90 centimetri! Per non parlare dei poderosi angoli di attacco e uscita che sono in grado di affrontare. Il grande vantaggio del sistema ibrido è che, nonostante la mole (circa 2.400 chili!), i consumi medi di queste vere e proprie ammiraglie 4x4 sono limitati ad appena 6,4 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 sono inferiori ai 170 grammi al chilometro.

Range Rover Hybrid e Range Rover Sport Hybrid condividono lo stesso sistema propulsivo e la batteria agli ioni di litio. Il motore diesel è il 6 cilindri 3.0 turbo, che sarà affiancato da un motore elettrico da 35 kW (circa 50 CV) integrato alla trasmissione automatica ZF a 8 rapporti. Insieme i due propulsori sviluppano 340 CV di potenza e la bellezza di 700 Nm di coppia massima, ottenendo prestazioni straordinarie, come i 220 km/h di velocità massima e i 7 secondi per scattare da 0 a 100 orari. Ma i due propulsori possono anche operare separatamente, e nel caso del motore elettrico la coppia sviluppata è di ben 170 Nm, ma ovviamente l’autonomia di marcia è appena sufficiente per una tappa urbana casa-supermercato.

Il motore elettrico ha inoltre la funzione di generatore e recupera energia cinetica in frenata per ricaricare la batteria. Chi guida ha davanti al quadro strumenti un prezioso tachimetro che lo informa sulla quantità di energia residua nella batteria e sulla quantità di ricarica che si ottiene nelle fasi di rilascio del gas e di frenata. Inalterati gli elevati livelli di comfort e spaziosità a bordo, sia la Range Rover Hybrid che la Range Rover Sport Hybrid mantengono i sette posti a sedere e il vano bagagli dei modelli standard, conservando anche la ruota di scorta.