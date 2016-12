Le auto e moto d’epoca di scena a Torino

08:00 - Prende il via oggi al Lingotto Fiere di Torino l’edizione 2014 di Automotoretrò, una delle più importanti rassegne dedicate alle auto e alle moto d’epoca. Tanti veicoli, ognuno con la sua storia, tra icone famosissime e modelli che solo la nostalgia di qualche appassionato fa rivivere. A Torino, fino a domenica 9 febbraio, c’è tutto questo fermento e la conferma dell’abbinamento tra il tradizionale salone Automotoretrò, giunto alla 32° edizione, e il più giovane Automotoracing, al quinto appuntamento.

La prima volta della rassegna dedicata dal capoluogo piemontese alle auto storiche fu nel 1983. C’era ancora il Salone dell’auto di Torino (ed era importante) e gli appassionati di veicoli d’epoca erano qualche centinaio in tutta Italia. Poi l’evento prese piede, i visitatori dello scorso anno furono 44 mila e l’edizione 2014 punta forte verso i 50 mila in tre giorni. Gli espositori sono saliti dai 400 di appena 4 anni fa ai 700 di oggi. Ultima nota, gli appassionati di auto d’epoca sono nel frattempo cresciuti in modo esponenziale, superano i 100 mila gli iscritti all’ASI, l’Archivio Storico Italiano.

Ma c’è un altro elemento importante dell’edizione 2014 di Automotoretrò. Torino è e resta la capitale italiana dell’automobile, ma il ruolo così nevralgico, così centrale di Fiat si è un po’ spento. Restano sempre tanti modelli storici del gruppo a impreziosire la kermesse, basti pensare alle 90 vetture Abarth esposte, un tributo anche ai 50 anni della Abarth 595 (che Tgcom24 ripercorre nelle immagini), ma il ruolo di star spetta alla Mercedes 300 SL, che ad Automotoretrò festeggia i 60 anni dalla nascita e che viene esposta in 8 varianti. E poi ci saranno la Scuderia Jaguar Storiche, due Maserati, una mostra dedicata ad Harley Davidson e il ricchissimo parterre di pubblico in cerca di ricambi e accessori spesso introvabili.