Le Audi diventano “ultra”

09:30 - All’inizio c’era soltanto la gamma A3, ma adesso Audi valorizza la gamma ultra aggiungendo questa specifica versione efficientista per i modelli A4, A5 e A6. In casa Audi il termine “ultra” indica in pratica una nuova motorizzazione 2.0 TDI, declinata in vari livelli di potenza – da 136 a 190 CV – ma sempre super efficiente sul fronte dei consumi e delle emissioni. In effetti gli scarichi di CO2 scendono ad appena 104 g/km sull’Audi A4 ultra e a soli 119 g/km sulla A6, che è una vera berlina di rappresentanza.

La specifica tecnica di questi nuovi motori 2.0 TDI Euro 6 sta nella maggior pressione d’iniezione del sistema common rail. La combustione diretta del gasolio nella camera di combustione arriva fino alla pressione di 2.000 bar e ciò riduce tanto la dispersione del carburante quanto eleva le performance dinamiche. L’elevata coppia massima (320 o 400 Nm a seconda delle versioni) assicura potenti riprese anche a bassi regimi, con consumi sempre contenuti. Anche perché Audi non fa mancare su queste motorizzazioni i sistemi Start&Stop e di recupero dell’energia in frenata.

La gamma Audi ultra comprende al momento la A3 e A3 Sportback, il cui 4 cilindri 1.6 TDI sviluppa 110 CV; i modelli Audi A4 e A5, che montano il due litri TDI da, rispettivamente, 136 e da 163 CV; i modelli A6 ultra e A6 Avant ultra spinte dal 2.0 TDI da 190 CV. Motori che con un litro di gasolio fanno mediamente 25 km! Prezzi: sul mercato italiano Audi A3 ultra parte da 24.750 euro, Audi A4 ultra da 35.250 euro (+ 1.600 euro la Avant), Audi A5 Sportback ultra da 38.450 euro (la A5 Coupé da 41.450 euro), la A6 ultra da 44.900 euro.