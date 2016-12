Laredo, la nuova Jeep Grand Cherokee

08:00 - Nella gamma italiana di Jeep Grand Cherokee entra la versione Laredo. Un nuovo modello di accesso alla gamma della più esclusiva e possente delle Jeep, tanto che il motore montato sulla Laredo è il Multijet II diesel da 190 CV. Ma non certo poco brillante, visto che questo V6 3.0 sviluppa una coppia notevole di 440 Nm a soli 1.600 giri e ha abbinato un moderno cambio automatico a 8 rapporti.

Esteticamente Jeep Grand Cherokee Laredo si caratterizza per i fari anteriori con luci diurne a LED e i fendinebbia con l’elegante cornice cromata, ma anche per le finiture in tinta di carrozzeria sulla mascherina, le maniglie delle portiere e sui retrovisori esterni, peraltro riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Gli interni sono la vera gradita sorpresa dell’allestimento Laredo, basti dare uno sguardo al volante rivestito in pelle con levette del cambio automatico. Il quadro strumenti impiega la tecnologia a cristalli liquidi TFT da 7 pollici e di serie sono il climatizzatore automatico bizona e l’impianto audio con 6 altoparlanti e sistema Uconnect con vivavoce Bluetooth.

Come una Jeep che si rispetti, anche questa versione dispone del sistema di trazione integrale Quadra-Trac II, con il differenziale autobloccante elettronico posteriore a slittamento limitato. La miglior trazione è gestibile attraverso il Selec-Terrain, che permette di scegliere tra varie modalità per la guida su strada e off-road. Standard anche i sistemi che permettono di controllare la velocità in salita e in discesa e, sempre nel campo della sicurezza, il grande Suv vanta il controllo elettronico della stabilità con assistenza alla frenata, l’ABS con calibrazione off-road, il Brake Traction Control System e 7 airbag.

La versione Laredo è commercializzata in 7 tinte di carrozzeria. Il prezzo di lancio, fino al 31 gennaio 2014, è di 49.500 euro, ma con la formula “Jeep Free” già nota sul resto della gamma Grand Cherokee è possibile pagare la metà del prezzo di listino e nessuna rata per due anni, posticipando poi la decisione sull’acquisto definitivo, la permuta con un’altra Jeep o la semplice restituzione.