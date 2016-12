Lancia Ypsilon Elefantino 2014

08:30 - Arriva questo fine settimana nelle concessionarie Lancia la Ypsilon Elefantino 2014, la versione più fashion della city car amatissima dal pubblico femminile (e non solo). Rispetto alla precedente Elefantino, ha ora le 5 porte e tre declinazioni estetiche: Lime, Watermelon e Coconut, che spiccano sulle calotte dei retrovisori, i copriruota, la calandra. Crescono le personalizzazioni, sono infatti 150 le possibili combinazioni, ma la nuova Ypsilon Elefantino costerà come la vecchia: 10.450 Euro, con un vantaggio per il cliente di 600 Euro.

Distintiva, elegante in taglia minuta, Lancia Ypsilon conferma con quest’ultima versione tutta la sua esclusività. Il target di riferimento è chiaramente metropolitano, affascinato dal mondo della moda, giovane. La nuova Elefantino 2014 aggiunge tre tinte inedite di carrozzeria: pastello Grigio Carrara, metallizzato Khaki Grigio e metallizzato Blu Zaffiro, portando a 10 le possibili colorazioni. All’interno si notano sedili specifici, proposti abbinando i colori grigio, bianco e nero, e anche la fascia della plancia e dei pannelli porta possono essere verniciati di nero lucido o grigio opaco. Per ciascuna delle tre declinazioni estetiche ci sono poi specifiche cuciture sui sedili e il logo Y è di colore diverso.

Cinque le motorizzazioni per la nuova Ypsilon Elefantino 2014 e coprono tutte le esigenze di mercato: benzina, diesel gpl e metano. C’è infatti il 1.2 benzina da 69 CV, lo stesso motore abbinato a un impianto a gpl, il TwinAir 900 cc da 85 CV, lo stesso motore anche in versione a metano e a gasolio il 1.3 turbodiesel Multijet II da 95 CV. Per l’esordio della vettura, Lancia ha realizzato anche una Collezione di Elefantino 14, che ha presentato sulla passerella del Lancia Fashion Apartment di Milano, una location suggestiva che diventa la nuova “casa” milanese di Lancia e che ospita l’unica biblioteca in Europa incentrata sulla storia della moda (oltre 50 mila libri).