Lancia Ypsilon e il parcheggio magico

08:30 - Non è l’ultimo capitolo della saga di Harry Potter, anche se detta così potrebbe sembrarlo. Il parcheggio magico di Lancia è soltanto l’ultima delle innovazioni tecniche proposte per Ypsilon e Delta, e farà felici quei guidatori pigri che faticano a fare le manovre necessarie per accostare la macchina al marciapiede. Per San Valentino Lancia ha così deciso di regalare a chi compra la Ypsilon il “Magic Parking” e ce lo fa conoscere con un video tanto esplicativo quanto divertente. http://www.youtube.com/watch?v=01uWXpf480I&feature=youtu.be

Per tutto il mese di febbraio il sistema di assistenza al parcheggio è gratis per chi compra una Lancia Ypsilon. Ma la promozione “Due cuori e un Magic Parking” prevede la doppia iscrizione di una coppia al link lancia.it/magic-parking, da cui scaricare i due coupon. Questi danno diritto al dispositivo gratis se si perfeziona l’acquisto entro il 31 marzo 2014. Il prossimo fine settimana del 15/16 febbraio le concessionarie Lancia saranno aperte per far conoscere l’utile dispositivo, che in un sol colpo azzererà tutte le critiche del partner (di solito i presuntuosi maschietti) alle difficili manovre di parcheggio delle loro compagne.

Ma come funziona il “Magic Parking”? Basta premere un tasto sulla plancia e il dispositivo aiuta a cercare uno spazio idoneo a parcheggiare la vettura, almeno 4,6 metri nel caso della Ypsilon. Dopodiché, inserendo la retromarcia, intervengono i sensori radar sui due lati della vettura, posti all’interno del paraurti anteriore, e così l’auto effettua da sola le manovre di parcheggio, senza che il guidatore debba più gestire il volante, anche se gli restano i comandi dei pedali di freno e acceleratore. Il sistema di ausilio al parcheggio effettua le manovre alla velocità massima di tutta sicurezza di 7 km/h ed è disponibile sia col cambio manuale che col cambio automatico DFN.