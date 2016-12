Lamborghini Huracan LP 610-4, il film

08:00 - Un film per rappresentare la guida libera e senza freni di una Lamborghini, la Huracan LP 610-4 che prende il posto della Gallardo. Nelle immagini di questo advertising movie, la Huracan sfoga tutto il suo animo ribelle, perché come ogni Lamborghini anche questa si ispira alla potenza dei tori, e alla libertà di scartare dai loro percorsi abituali. Nei giorni scorsi la Huracan LP 610-4 ha fatto il suo debutto ufficiale in Spagna, sul Circuito Ascari di Ronda, in Andalusia. Ma a Sant’Agata Bolognese sono già arrivati 1.500 ordini.

Lamborghini ha infatti avviato le prime consegne, a clienti selezionati e tra questi la Polizia di Stato, che metterà su strada la vettura con la classica livrea che già fu della Gallardo. La Huracan LP 610-4 è una scheggia, supera la velocità di 325 km/h e accelera da 0 a 100 in appena 3,2 secondi! E da 0 a 200 km/h le bastano 9,9 secondi! Il motore è il rinnovato V10 di casa Lamborghini, con cilindrata di 5,2 litri e potenza di 610 CV, erogati a 8.250 giri al minuto, per una coppia massima di 560 Nm a 6.500 giri. Un motore molto efficiente, che rispetta lo standard Euro 6. Il cambio è una novità, l’automatico a doppia frizione che deriva dalla produzione Audi, mentre la trazione è integrale permanente. Tre le modalità di guida selezionabili dal pilota – Strada, Sport e Corsa – ma le performance dinamiche sono sempre oltre il limite.

Dal punto di vista estetico la Huracan si caratterizza per la linea estremamente dinamica, coi finestrini laterali che si incontrano per formare una sorta di gioiello esagonale. I LED sono utilizzati non soltanto per i fari, ma anche per tutti quei punti della vettura dove è necessaria l’illuminazione. Evoluzione di spicco rispetto alla Gallardo anche per gli interni, dove a centro plancia c’è un grande schermo TFT a colori da 12,3 pollici. I rivestimenti sono in nappa di alta qualità e Alcantara. La nuova Huracan LP 610-4 sarà anche l’auto principe dell’Accademia Lamborghini, che offre corsi di guida intensivi su pista. Il primo appuntamento è stato a Imola, ma l’Accademia Lamborghini farà tappa anche a Laguna Seca in California e ad Hockenheim in Germania.