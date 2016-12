La Volkswagen Golf scopre il metano

08:00 - Quarant’anni alle spalle, eppure è la prima volta. La Volkswagen Golf arriva a listino in Italia in una versione a metano ed è la prima volta che la best-seller tedesca si presenta con questa alimentazione. Segno dei tempi. La Golf TGI BlueMotion è un’ibrida, equipaggiata con motore 4 cilindri 1.4 turbo benzina TSI da 110 CV – quindi piuttosto brillante – coadiuvato da un impianto per il metano che ha il merito di mantenere le stesse performance, ma riducendo la spesa al distributore.

Le bombole per il metano (capacità di 15 kg) sono alloggiate sotto il pianale dove c’è il serbatoio di benzina da 50 litri. L’autonomia di marcia è davvero impressionate: 430 km soltanto col metano e altri 940 km utilizzando la benzina, per un totale di 1.370 km coi due carburanti. In pratica si attraversa la penisola da Milano a Reggio Calabria. Oltre ad avere costi di gestione ridotti, la Golf TGI BluMotion vanta anche emissioni contenute, quelle di CO2 si attestano ad appena 94 g/km. Un valore che posizione la Golf a metano nella fascia media dei nuovi eco-incentivi auto che scatteranno il prossimo 6 maggio, beneficiando cioè di 4.000 euro di sconto dai concessionari.

Volkswagen Golf TGI BlueMotion è disponibile esclusivamente con carrozzeria 5 porte, mentre il cambio può essere sia il manuale a 6 marce che il doppia frizione DSG a 7 rapporti. Sempre tre gli allestimenti e prezzi che partono dai 18.500 euro della versione Trendline. Come già per le altre versioni della Golf, c’è poi l’opzione “Progetto Valore Volkswagen”, che consente al cliente di scegliere tra due o tre anni di utilizzo dell’auto sborsando una rata mensile (si parte da 169 euro al mese), scegliendo poi alla scadenza se tenerla rifinanziandola, sostituirla o restituirla.