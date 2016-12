La sportività di Skoda Fabia Monte-Carlo

09:00 - Assetto basso, telaio sportivo, look che emana aggressività da ogni dettaglio. E così anche Skoda, brand alquanto compassato, acquista un pizzico di sportività. Il merito è delle versioni Monte-Carlo (un nome, un programma), che hanno nella Fabia e nella Fabia Wagon i loro modelli di punta, ma l’intento di Skoda è di creare attorno a questo nome una vera e propria gamma. Fabia Monte-Carlo e Fabia Wagon Monte-Carlo hanno già conquistato 40 mila clienti in Europa e così la Casa boema proporrà versioni Monte-Carlo anche per i modelli Yeti, Rapid Spaceback e Citigo.

In Italia le caratteristiche di quest’allestimento speciale, all’apice di gamma, si vedono sulla best-seller Fabia in carrozzeria 5 porte. Ci sono i cerchi in lega da 16 pollici, una dotazione importante per il segmento B, e i sedili sportivi avvolgenti. Spicca nel design esterno di Fabia Monte-Carlo la mascherina color nero, e neri sono anche i fari e i fendinebbia, oltre al tetto, allo spoiler posteriore e ai parafanghi. Belli gli interni, a scelta Rossi o Neri, ma in entrambi i casi i toni sono di grande vivacità. A listino la Skoda Fabia Monte-Carlo 5 porte costa 14.310 euro. Questa e le altre versioni Monte-Carlo rendono omaggio naturalmente al celebre rally di Montecarlo, una delle tappe più suggestive del Mondiale Rally, con la prima partecipazione Skoda che risale addirittura al 1936.