La rivoluzione di Land Rover Discovery

09:00 - Il futuro Land Rover Discovery sarà una rivoluzione, e non solo per la Casa auto britannica ma per l’intero universo dei Suv. Innovazioni come il parabrezza Smart Glass o i proiettori al laser cambieranno infatti il nostro approccio con l’automobile. Ma andiamo con ordine, perché il primo cambiamento riguarda il posizionamento di Discovery, che a partire dal 2015 non rappresenterà più un modello soltanto, ma una gamma ben definita di veicoli, molto versatili e iper-tecnologici. Come già accaduto per Range Rover, che oggi esprime una articolata gamma premium di grande fascino.

Al recente Salone di New York Land Rover ha svelato il concept Discovery Vision, che ha dato un primo assaggio di quel che sarà la prossima generazione del Suv. Innovativa già nel design, con un’interpretazione assolutamente inedita di interni ed esterni, avrà il tetto a gradino, i vetri alpini e i sedili interni tipo gradinata. Eppure armonizzati in un ambiente caldo e accogliente, con un abitacolo che può ospitare 7 passeggeri adulti. Dal portellone posteriore fuoriesce un gradino estraibile elettricamente. Il fiore all’occhiello è proprio la tecnologia: il concept Discovery Vision ha le luci a laser che allungano fino a mezzo chilometro la visibilità notturna. I fendinebbia emettono raggi laser sia infrarossi che colorati e scansionano il terreno per proiettarne le immagini sul display di bordo.

Come tutti i grandi Suv della Casa britannica, anche Discovery 2015 resta imbattibile nella marcia in fuoristrada. E può contare anche su un volante super hi-tech che incorpora due piccoli touchscreen OLED per azionare il sistema di infotainment. I fari e gli indicatori di direzione sono azionati dal Gesture Control e quindi mancano le relative leve, migliorando la visibilità intorno al volante. Il cruscotto è dotato di uno schermo ad alta definizione con risoluzione di 3 milioni di pixel! Ma ancor più entusiasmante è lo Smart Glass, una porzione di parabrezza o tetto (ma anche tutto) che trasmette immagini come fosse il display di un pc.